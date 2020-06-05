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6 июня • обновлено в 01:51
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В Минздраве выступили против открытия детских лагерей летом: озвучены риски

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В Министерстве здравоохранения Украины считают, что эти летом не стоит открывать детские лагеря, лучше подождать, пока эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

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Главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "112 Украина" пояснил, что в оздоровительных учреждениях дети часто подхватывают кишечные инфекции и попадают в инфекционные стационары, а там сейчас есть больные коронавирусом.

Ляшко выступил против открытия детских лагерей этим летом

Ляшко выступил против открытия детских лагерей этим летом

Пресс-служба Кабмина

"Сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций", – подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что вместо лечения таких инфекций дети будут подвергаться риску заболеть коронавирусом.

"В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко ранее анонсировал, что санатории смогут возобновить работу с 10 июня, а вот по детским лагерям решение будет приниматься отдельно.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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