В Минздраве уточнили основание для больничного при COVID-19

Симптомы, присущие коронавирусу являются основанием для открытия больничного. Если они есть, то врач не должен ждать результатов ПЦР-тестирования.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "ТСН". Так он ответил на жалобы людей о том, что некоторые семейные врачи не выдают больничный пока нет подтвержденного теста. Люди жаловались, что с симптомами коронавируса они вынуждены ходить на работу.

"О таких сигналы надо сообщать. Мы проводили уже несколько селекторных совещаний и говорили – если есть симптомы, мобильная группа в первую очередь должна приехать и быстро передать на тестирование. Если есть симптомы, то у человека есть основания для выписки больничного. Поскольку нельзя отправлять человека с симптомами на работу. Это уже вопрос ответственности и человека, и семейного врача. Врач должен открывать больничный", – пояснил Ляшко.

Он также добавил, что человек, который имеет симптомы, должен быть изолирован и во время того, как ждет приезда "скорой", и во время того, когда ждет результатов анализов.

"Если у человека есть симптомы, и он ждет, он уже должна быть изолирован, ждет мобильную бригаду, которая приезжает и забирает образец, – изоляция, забрали образец – изоляция", – отметил главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вспышки коронавируса в стране вызваны проведением массовых мероприятий, не связанных с производственными процессами.

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