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23 марта • обновлено в 13:55
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В Минздраве срочно обратились к пенсионерам из-за коронавируса

2.6т
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Пенсионеров Украине попросили придерживаться карантина и не выходить из дома, чтобы избежать возможного заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге МОЗ Украины в понедельник, 23 марта, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Оставайтесь дома, это спасает вам жизни", – отметил главный санитарный врач страны.

Ляшко сообщил, что сегодня, 23 марта, прошло совещание Кабмина во главе с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждали вопросы оплаты коммунальных услуг и выплат пенсий. Чиновник заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы пенсионеры избежали заражения.

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Автор
Тимур Григоренко
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