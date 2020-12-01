В Минздраве сказали, зачем Украине трехнедельный локдаун

В Украине нужно ввести локдаун на три недели, чтобы сбалансировать рост заболеваемости на коронавирус (COVID-19) до февраля 2021 года.

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил глава Минздрава Максим Степанов. Чиновник отметил, что, кроме коронавирусной болезни, в стране наблюдается обострение по гриппу.

"Локдаун, который нам нужен, – это трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", – пояснил министр здравоохранения.

Отметим, что ранее Степанов заверял, что в начале декабря локдаун в Украине не введут.

Добавим, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала, что возможность локдауна в Украине из-за пандемии COVID-19 сохраняется, однако точной даты введения жесткого карантина нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил идею с "интеллектуальным локдауном" в Украине.