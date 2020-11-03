В Минздраве сказали, когда можно прекращать лечение от COVID-19

Согласно новым стандартам Минздрава Украины по лечению коронавируса COVID-19, выписка пациентов с этим диагнозом из больницы возможна в трех случаях. В каждом из них должно отсутствовать проявление болезни.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк. Она отметила, что речь идет как о результатах ПЛР-тестов, так и самочуствии больного (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, завершение амбулаторно-поликлинического лечения возможно при:

отсутствии клинических проявлений коронавируса в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного исследования;

отсутствии симптомов болезни в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты взятия материала при положительном результате ПЦР-теста;

отсутствии признаков инфекции при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Минздраве приняли специальный приказ, который предусматривает изменение перечня симптомов, с которыми людей с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом следует госпитализировать.