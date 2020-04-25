В Минздраве развенчали популярный в Украине фейк о заражении COVID-19
При проведении тестирования на коронавирус человек не может заразиться им, а слухи о такой опасности являются фейком.
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Об этом на брифинге 25 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, подчеркнув, что такое невозможно даже теоретически (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Конечно, это фейковая информация. У нас не существует таких случаев, потому что механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом COVID-19. Как сам механизм тестирования, так и люди, которые проводят его", – заверил он.
"Медицинские работники (действуют. – Ред.) в средствах индивидуальной защиты, по соответствующим алгоритмам. Поэтому у нас как нет таких случаев, так и не существует такой возможности, чтобы такое произошло", – подчеркнул Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу интернет-агитаторов, которые за деньги страны-агрессора России распространяли фейки о коронавирусе COVID-19 в соцсети Facebook.