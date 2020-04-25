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25 апреля • обновлено в 11:22
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В Минздраве развенчали популярный в Украине фейк о заражении COVID-19

2.6т
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При проведении тестирования на коронавирус человек не может заразиться им, а слухи о такой опасности являются фейком.

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Об этом на брифинге 25 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, подчеркнув, что такое невозможно даже теоретически (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

"Громадське телебачення"

"Конечно, это фейковая информация. У нас не существует таких случаев, потому что механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом COVID-19. Как сам механизм тестирования, так и люди, которые проводят его", – заверил он.

"Медицинские работники (действуют. – Ред.) в средствах индивидуальной защиты, по соответствующим алгоритмам. Поэтому у нас как нет таких случаев, так и не существует такой возможности, чтобы такое произошло", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу интернет-агитаторов, которые за деньги страны-агрессора России распространяли фейки о коронавирусе COVID-19 в соцсети Facebook.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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