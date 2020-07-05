В Минздраве развенчали очередной миф о передаче коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины развенчали миф о том, что коронавирус COVID-19 может передаваться через обувь.

Соответствующее сообщение опубликовано в верифицированном Минздравом Telegram-канале Коронавирус_инфо. Отмечается, что ложная информация распространилась из-за отсутствия правдивых данных.

"Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении. Впрочем, вернувшись с улицы, лучше сменить уличную обувь на домашнюю", – говорится в сообщении.

Коронавирус не передается через обувь. Коронавирус_инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок в борьбе с коронавирусом и призвал всех их носить. Он объяснил свою позицию.