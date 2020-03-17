Главная Новости
17 марта • обновлено в 13:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Минздраве развенчали фейк о лекарстве от коронавируса

Читать материал на украинском

Главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не верить в лживую рекламу о том, что существует уникальное лекарство от коронавируса Covid-19.

Пояснение по этому поводу он дал во время брифинга 17 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус

Коронавирус

zi.ua

"Сейчас нет специфического лечения, есть лишь симптоматическое. Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не надо реагировать на распространение информации в интернете и вне о том, что продаются уникальные таблетки, которые лечат коронавирус. Это мошенничество, и на него мы будем реагировать жестко. Мы разрабатываем механизмы", – предупредил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете среди украинцев начали распространять фейковое сообщение о якобы проведении дезинфекции с вертолетов в связи с распространением коронавируса. Однако в сообщении есть сразу несколько моментов, подтверждающих то, что информация в нем – вымысел.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги