В Минздраве развенчали фейк о лекарстве от коронавируса

Главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не верить в лживую рекламу о том, что существует уникальное лекарство от коронавируса Covid-19.

Пояснение по этому поводу он дал во время брифинга 17 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус zi.ua

"Сейчас нет специфического лечения, есть лишь симптоматическое. Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не надо реагировать на распространение информации в интернете и вне о том, что продаются уникальные таблетки, которые лечат коронавирус. Это мошенничество, и на него мы будем реагировать жестко. Мы разрабатываем механизмы", – предупредил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете среди украинцев начали распространять фейковое сообщение о якобы проведении дезинфекции с вертолетов в связи с распространением коронавируса. Однако в сообщении есть сразу несколько моментов, подтверждающих то, что информация в нем – вымысел.

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