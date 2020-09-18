В Минздраве разработали новый протокол лечения коронавируса

Виктория Довгань Общество 09:27, 18.09.2020 Обновлено: 09:45, 18.09.2020

Министерство здравоохранения Украины разработало и утвердило новый протокол лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов, подчеркнув, что в создании документа участвовали лучшие специалисты Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот протокол предназначен для использования всеми медицинскими работниками, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Он определяет порядок назначения и применения лекарственных средств для лечения пациентов с подтвержденным COVID-19", – пояснил Степанов.

Основными изменениями протокола стали:

  • расширение использования глюкокортикоидов, а также внесение правил их применения;

  • определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии;

  • дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии, вторичной бактериальной инфекции у пациентов с COVID-19;

  • конкретизированы показания для назначения такого лекарственного средства, как "Тоцилизумаб";

  • полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержке больных COVID-19.

"Мы подчеркиваем, что назначение лекарственных средств осуществляется с учетом течения болезни у каждого конкретного пациента. Протокол – это исключительно для использования медработниками. Не занимайтесь ни в коем случае любыми попытками самолечения", – акцентировал внимание глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Уханя предложили новый способ лечения тяжелой формы коронавирусной пневмонии с помощью ингаляций продуктами жизнедеятельности стволовых клеток.

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