В Минздраве разделят страны на "красную" и "зеленую" зоны при пропуске иностранцев

Европейский союз с 15 июня полностью восстановит осуществление авиаперелетов в Украину. В то же время граждан, которые прибудут в нашу страну с других государств, вероятно, будут отправлять на карантин.

Это будет зависеть от стран, которые в Минздраве планируют разделить на "красную" и "зеленую" зоны, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, 5 июняна заседании министров из европейских стран, занимающихся авиаперелетами и туристическим отдыхом, дополнительно было решено, что авиасообщение с третьими странами ЕС возобновит с 1 июля. Но все это произойдет при условии, если страна, из которой прилетают пассажиры, будет отвечать определенным эпидемиологическим критериям.

"Они еще не утверждены на уровне Европейского союза, но то, что мы знаем в сотрудничестве с нашими дипломатами, эпидемиологами из стран ЕС, рассматривается показатель 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Это значит, что считается такое количество людей, которое сейчас болеет коронавирусом, отнимаются пациенты, которые выздоровели, и умершие", – пояснил Ляшко.

Он отметил, что на сегодня в Украине такой показатель составляет 33 на 100 тыс. населения. То есть, страна соответствует нормам, которые должны принять в ЕС.

"Мы также рассматриваем такую возможность – "красная" и "зеленая" зоны, хотим ввести показатель, который будет говорить о количестве активных случаев на 100 тыс. населения. В случае, если человек будет приезжать из стран, где эпидемическая ситуация такая же, как у нас, или лучше, он будет спокойно без изоляции проходить на территорию Украины. И свободно передвигаться при условии, что у него будет оформлен полис медицинского страхования", – отметил главный санитарный врач.

В то же время, добавил Ляшко, если человек будет прилетать из стран так называемой красной зоны, где количество активных случаев на 100 тыс. населения будет больше, чем в Украине, он обязан будет проходить все процедуры, которые существуют на сегодня: это или обсервация, или самоизоляция с приложением "Действуй дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что разрешение правительства с 15 июня возобновить международное авиасообщение не означает, что с этого дня украинцы смогут лететь куда угодно. Помешать им могут как карантин, так и отказ перевозчиков выполнять рейсы несмотря проданные билеты.