Голубовская высказалась о народных средствах от коронавируса

В Министерстве здравоохранения рассказали, что лук, чеснок и алкоголь не могут защитить от коронавируса.

Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". Врач уточнила, что в этих продуктах есть природные фитонциды, и гипотетически они каким-то образом могут повлиять на концентрацию вируса, однако их нельзя рассматривать как панацею (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Лук, чеснок, другая острая пища иначе целебно действует на организм. На сосуды, например. Однако радикального влияния на развитие инфекционной болезни фитонциды не имеют", – разъяснила Голубовская.

Она рассказала, что тяжесть протекания инфекции зависит не только от полученной дозы возбудителя, но и от реакции иммунитета на него.

"При этом коронавирусе, как и при других, вызывающих тяжелый острый респираторный синдром, именно иммунная система вызывает тяжелое поражение легких, и не только их", – сказала она.

Также у многих людей наблюдается дефицит витамина D. На фоне COVID-19 он становится еще больше и возникает даже у тех, у кого был нормальный уровень до болезни.

"Этому витамину свойственно много функций, в частности, функция регуляции иммунной системы. Поэтому в рекомендациях многих стран мира, в том числе для профилактики, вносят и применение витамина D. Избыток его также вреден, должна быть золотая середина. Бесконтрольно принимать его, как некоторые делают, нельзя ", – отметила Голубовская.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центрального университета Ульма (Германия) считают, что растительные соки и зеленый чай могут снижать вероятность подхватить COVID-19. Они якобы способны даже уничтожить коронавирус, если человек уже заразился.