В Минздраве рассказали об опасности метро во время эпидемии COVID-19

Если бы в Украине не запретили работу метрополитенов, то больницы не справились бы с наплывом больных коронавирусом.

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Об этом во время брифинга 17 мая рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, закрытием метро в стране достигли положительного результата (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Метро в Украине

"Если посмотреть на результат, которого мы достигли, то это – уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех коек. Нам удалось это сдержать", – сказал Степанов.

Министр отметил, что на данный момент загруженность больничных коек в стране составляет не более 13%. Он подчеркнул, что метро закрывали не только в Украине, а и в китайском городе Ухань, французском Париже, британском Лондоне и в Индии.

Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине заработает метро и транспорт.

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