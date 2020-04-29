Из-за карантина и эпидемии коронавируса COVID-19 в медучреждениях Украины возник дефицит донорской крови.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. В Минздраве подчеркнули, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать необходимые меры.

"Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь", – говорится в посте.

В Минздраве рассказали об опасном дефиците из-за пандемии COVID-19. Иллюстрация

Также в министерстве напомнили, что постановлением правительства донорам было разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина.

Инфографика Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 апреля в Украине официально было подтверждено 9866 случаев заражения коронавирусом COVID-19.