В Минздраве рассказали об "очень сложной" ситуации с COVID-19 в Украине

Эпидемиологическая ситуация в Украине очень сложная и тревожная, как практически во всем мире. Заболеваемость высокая, темпы распространения стремительные, а пациенты в стационарах "тяжелые" со сложно прогнозируемым ходом болезни.

Об этом в интервью "Телеграф" рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. По ее словам, ни одна страна не знает реальных масштабов заболеваемости.

"Во-первых, не все исследования дают положительный тест, даже при наличии всей симптоматики. Во-вторых, невозможно тестировать все население, очень много носителей, бессимптомных и легких форм болезни", – отметила она.

Микичак рассказала, что чрезвычайно важна ситуация в больницах. К примеру, в 2009 году во время пандемии гриппа А (H1N1), так называемого "свиного гриппа", не существовало ни специальных тестов, ни ПЦР-диагностики. Тогда в Украине справились без большого напряжения и длительных карантинных ограничений.

"В конце концов, в марте этого года, в начале пандемии COVID-19 в Украине не было сети вирусологических лабораторий. Заболеваемость тогда в 2009 году просто зашкаливала. На тот момент только во Львовской области, где я работала, за два месяца мы имели 250 тысяч зарегистрированных больных с клиникой "свиного гриппа", что фактически составляло 10% населения региона", – рассказала замминистра.

Она напомнила, что пациенты пандемии-2009, даже с пневмониями, выздоравливали довольно быстро, не нуждались в длительной кислородной поддержке.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины. Но сейчас совсем другой ход болезни. Часть пациентов (около 20%) поступают в стационары с осложнениями, лечение длительное, течение болезни сложно прогнозируемое", – сказала Микичак.

Сейчас пациенты нуждаются в постсиндромном медикаментозном лечении, респираторной поддержке кислородом, требуют особого длительного ухода.

"Поэтому нам важно, чтобы система выдержала большой поток обращений и потребность в госпитализации. Мы также не можем заблокировать оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности в неотложных состояниях, обострениями хронических болезней", – добавила представитель Минздрава.

Однако, по ее словам, сказать, что сейчас все "совсем плохо" будет несправедливо. При этом говорить, что "все прекрасно и безоблачно" будет нечестно.

"У нас есть очень-очень много разноплановых проблемных вопросов, которые решаются разными способами. Преодоление пандемии – это ответственность всего общества, синергия и понимания различных отраслей и ветвей власти. И МЗ, и руководители на местах работают непрерывно чтобы удержать ситуацию и преодолеть вирус с минимальными потерями. Одни проблемы решаем очень оперативно, другие требуют времени, ресурсов, межведомственного взаимодействия, нетрадиционных подходов", – добавила Микичак.

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