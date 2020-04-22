В Минздраве рассказали о новых зарплатах врачей скорой помощи: повысят до 300%

Виктория Довгань Общество 09:57, 22.04.2020 Обновлено: 10:07, 22.04.2020

Решение о повышении зарплат украинских медиков скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, уже принято на законодательном уровне.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Кроме того, средства на новые выплаты заложены в госбюджет и рассчитаны на то, чтобы экстренные бригады получали по 300%. Об этом на брифинге 22 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зарплаты врачей
etcetera.media

"Согласно решению, которое принято на уровне закона, финансирование экстренных бригад скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, будет происходить по повышенным расценкам. В которые входит и повышенная зарплата до 300%. На это заложены средства в бюджете. Поэтому все экстренные бригады скорой помощи будут финансироваться по повышенным расценкам", – пообещал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Украинское изменилось на "какая разница": у Порошенко напомнили о "достижениях" Зеленского за год президентства

Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость

Рыдало все село: на Буковине простились с умершими от COVID-19 братьями

Минздрав запустил мощную акцию в поддержку врачей, которые борются с COVID-19 в Украине

Вышел весь персонал больницы: под Одессой простились с погибшим от СOVID-19 медиком