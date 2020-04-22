Решение о повышении зарплат украинских медиков скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, уже принято на законодательном уровне.

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Кроме того, средства на новые выплаты заложены в госбюджет и рассчитаны на то, чтобы экстренные бригады получали по 300%. Об этом на брифинге 22 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зарплаты врачей etcetera.media

"Согласно решению, которое принято на уровне закона, финансирование экстренных бригад скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, будет происходить по повышенным расценкам. В которые входит и повышенная зарплата до 300%. На это заложены средства в бюджете. Поэтому все экстренные бригады скорой помощи будут финансироваться по повышенным расценкам", – пообещал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработали механизмы дополнительного финансирования врачей, в частности, тех, кто вовлечен в уход за больными COVID-19.

18 апреля на совещании под председательством Зеленского пообещали, что в Украине с 21 апреля начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах.

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