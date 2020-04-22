Главная Новости
22 апреля • обновлено в 10:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Минздраве рассказали о новых зарплатах врачей скорой помощи: повысят до 300%

1.2т
Читать материал на украинском

Решение о повышении зарплат украинских медиков скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, уже принято на законодательном уровне.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Кроме того, средства на новые выплаты заложены в госбюджет и рассчитаны на то, чтобы экстренные бригады получали по 300%. Об этом на брифинге 22 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зарплаты врачей

Зарплаты врачей

etcetera.media

"Согласно решению, которое принято на уровне закона, финансирование экстренных бригад скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, будет происходить по повышенным расценкам. В которые входит и повышенная зарплата до 300%. На это заложены средства в бюджете. Поэтому все экстренные бригады скорой помощи будут финансироваться по повышенным расценкам", – пообещал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марафет Коксов
Марафет Коксов
ключевое слово- "повысят"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги