В Минздраве рассказали, можно ли праздновать свадьбу во время карантина

Виктория Довгань Общество 10:45, 12.06.2020

Несмотря на карантин, в Украине можно праздновать свадьбу группами до 10 человек при соблюдении всех противоэпидемических требований.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, такие торжества можно проводить уже сейчас в рамках смягчения ограничительных мероприятий (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свадьба
"Свадебная империя"

"Праздновать можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. Это и социальная дистанция по возможности (понимаю, что это свадьба), и пользование антисептиками, и другие меры, о которых мы уже неоднократно говорили и о которых всем нам известно", – заверил глава МОЗ.

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