В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса будет массово поставляться в страны, в том числе и в Украину, в конце весны или в начале лета 2021 года.

Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на руководителя экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергея Литовки. По его словам, пока ни одна вакцина не готова к использованию.

"По самым оптимистическим прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года", – сказал Литовка.

По его словам, сейчас в мире существует около 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована.

"Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения", – уточнил представитель Минздрава.

Также Литовка объяснил, что Украине выгоднее получить вакцину в рамках программы COVAX, потому что ее стоимость будет существенно ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина от коронавируса в Украине может появится во второй половине 2021 года. Об этом сообщил представитель офиса Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.