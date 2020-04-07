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7 апреля • обновлено в 10:21
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В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине

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Если украинцы будут строго соблюдать карантинные меры, то есть высокий шанс на то, что с 24 апреля он начнет ослабляться.

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Об этом на брифинге 7 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то же время он предупредил, что игнорирование ограничений может привести к резкому скачку заболеваемости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Ukranews

"Карантин – это не каникулы. Карантин – это превентивные меры преодоления эпидемии коронавирусной болезни на территории нашей страны. Следуя им, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения", – сказал он.

"И через две недели начнем поднимать экономику нашей страны. В противном случае, если мы не будем соблюдать карантин, есть риск того, что эпидемия не будет сдерживаться, и пик заболеваемости может подняться", – предупредил Ляшко.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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