В Минздраве рассказали, какие школы могут перевести на дистанционное обучение после каникул

Перевод той или иной школы на дистанционное обучение после каникул будет зависеть от того, в каком регионе или районе она находится.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин в комментарии "РБК-Украина".

"Здесь ситуация будет зависеть от того, в каком регионе или районе находится школа, потому что сама идеология адаптивного карантина заключается в том, чтобы применять различные подходы к разным территориям", – подчеркнул он.

Кузин подчеркнул, что в некоторых регионах Украины ситуация с коронавирусом сложилась так, что отследить контактных лиц очень трудно.

"Есть также области, где ситуация управляемая или единичные случаи только. Поэтому в тех регионах, которые находятся в оранжевой или красной зоне, там можно будет ставить вопрос о дистанционном обучении", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил то, какие рекомендации предоставило Министерство образования Украины относительно дальнейшей работы вузов, школ и детских садов в условиях пандемии коронавируса.