В Минздраве рассказали, как считают COVID-статистику в Украине

Основаниями попадания пациента в статистику по распространению коронавирусной инфекции являются отдельные критерии амбулаторно-клинического лечения, разработанные Министерством здравоохранения Украины.

Они также дают право прекратить самоизоляцию. Об этом 8 декабря "УНН" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Условием попасть в перечень выздоровевших от коронавируса является отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от появления симптомов без лабораторного исследования (теста на коронавирус).

Основанием считать пациента здоровым также является отсутствие симптомов COVID-19 в течение трех дней считая с 10 дня от даты отбора материала при положительном результате ПЦР-теста. При этом повторное обследование не обязательно.

Однако также актуальным является подтверждение выздоровления от коронавируса с помощью получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на пять. Такое мнение выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий.