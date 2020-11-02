В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться защитной маской

В Министерстве здравоохранения Украины в очередной раз объяснили правила ношения защитной маски для предотвращения заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сказала на брифинге заместитель главы Минздрава Ирина Микичак, одной маской нельзя пользоваться в течение целых суток, их нужно менять каждые два часа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Маску нужно одевать чистыми руками, она должна плотно прилегать к лицу. Те люди, которые имеют бороды и усы, они, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает и становится неэффективной", – отметила она.

По словам Микичак, маска должна правильно утилизироваться, ее нельзя бросать где угодно.

"Маска не должна храниться в наших карманах, сумках, рюкзаках. И она не может быть дежурной на двери кабинета или в квартире и просто ждать до удобного момента, чтобы в ней выйти куда-то, где не разрешают – в помещение торгового центра, аптеки, магазина, на работу и т.д." – подчеркнула чиновница.

Она попросила всех понять, что они пользуются маской не для кого-то – не для министра, не для какой-то контролирующей организации или врача, а для того, чтобы сохранить свое здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов выступил за введение штрафов за пребывание без масок или респираторов в общественных заведениях и транспорте в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.