В Минздраве рассказали, как обеспечат продуктами людей на самоизоляции

Люди, которые находятся на вынужденной самоизоляции из-за контакта с больными коронавирусом, получают продукты питания через волонтеров.

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Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сейчас правительство налаживает сотрудничество с бизнесом, который занимается доставкой продуктов питания, для решения этого вопроса.

"На уровне правительства мы работаем над этим вопросом как с бизнесом, который готовит доставку при онлайн-заказе пищевых продуктов, так и решается вопрос о привлечении социальных работников государственных учреждений, например, Укрпочты, для того, чтобы доставлять продукты всем, кто в этом нуждается" , – заметил Ляшко.

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По его словам, на сегодняшний день есть несколько волонтерских организаций, оказывающих помощь вынужденно самоизолированным гражданам. Они обеспечивают их продуктами питания и гигиены.

Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 23 марта составляет 73 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что от коронавируса в Украине вылечились 8 человек, но, как выяснилось, ошиблись.

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