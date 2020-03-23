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23 марта • обновлено в 15:10
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В Минздраве рассказали, как обеспечат продуктами людей на самоизоляции

2.7т
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Люди, которые находятся на вынужденной самоизоляции из-за контакта с больными коронавирусом, получают продукты питания через волонтеров.

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Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сейчас правительство налаживает сотрудничество с бизнесом, который занимается доставкой продуктов питания, для решения этого вопроса.

"На уровне правительства мы работаем над этим вопросом как с бизнесом, который готовит доставку при онлайн-заказе пищевых продуктов, так и решается вопрос о привлечении социальных работников государственных учреждений, например, Укрпочты, для того, чтобы доставлять продукты всем, кто в этом нуждается" , – заметил Ляшко.

В Минздраве рассказали, как обеспечат продуктами людей на самоизоляции

Скриншот

По его словам, на сегодняшний день есть несколько волонтерских организаций, оказывающих помощь вынужденно самоизолированным гражданам. Они обеспечивают их продуктами питания и гигиены.

Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 23 марта составляет 73 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что от коронавируса в Украине вылечились 8 человек, но, как выяснилось, ошиблись.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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