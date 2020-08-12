В Минздраве рассказали, как готовятся ко второй волне COVID-19 в Украине

Украина не может допустить ситуации с коронавирусом, которая складывалась в Италии и Испании, но готовится к увеличению количества больных COVID-19

Об этом в интервью НВ рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что сейчас в стране фиксируют 1000-1100 больных каждые сутки.

"Вторая волна – это сколько? По сравнению с маем и началом июня вдвое увеличилось количество заболевших людей. Мы, конечно, готовимся к еще более мощной нагрузке на медсистему. Мы не можем допустить ситуации, которая была в Италии или Испании", – сказал чиновник.

По его словам, с 15 марта по 1 августа Минздрав увеличил количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на более чем 800 штук. Степанов отметил, что это новые аппараты экспертного класса или первого класса, и их теперь достаточно для всей страны.

"Увеличилось количество коек с повышенным кислородом, а также количество кислородных концентраторов. Продолжаем закупать средства индивидуальной защиты, чтобы они находились в больницах. Сейчас мы гораздо лучше готовы с точки зрения специалистов, лечащих COVID-19", – отметил Степанов.

Также он заявил, что несколько раз были усовершенствованы национальные протоколы лечения.

На вопрос о запасах костюмов индивидуальной защиты в инфекционных больницах, министр пояснил, что в открытом доступе есть все цифры.

"Находясь в командировках, всегда интересуюсь реальным состоянием в больницах. Недавно был в одной из больниц Ровно – там есть полуторамесячный запас средств защиты", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения заявили, что готовятся ко второй волне COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.