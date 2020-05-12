В Минздраве рассказали, как будет действовать адаптивный карантин в регионах Украины

Виктория Довгань Общество 09:36, 12.05.2020 Обновлено: 09:54, 12.05.2020

Несмотря на ослабление ограничительных мер в связи с коронавирусом, в тех регионах Украины, где есть наибольшая вспышка болезни, будет действовать адаптивный карантин.

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Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, отметив, что власть постоянно держит контакт по этому поводу с мэрами городов и руководителями областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине
"Зеркало недели"

"С 11 мая по всей стране введено смягчение карантина, но на местах есть возможность усиления его. Так выписан у нас закон, и это абсолютно нормально. Уже есть примеры, когда были усиленные меры. Ну, например, в городе Киеве не открываются торгово-развлекательные центры. Или в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это то, что является адаптивным карантином", – пояснил чиновник.

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