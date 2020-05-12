В Минздраве рассказали, как будет действовать адаптивный карантин в регионах Украины

Несмотря на ослабление ограничительных мер в связи с коронавирусом, в тех регионах Украины, где есть наибольшая вспышка болезни, будет действовать адаптивный карантин.

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Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, отметив, что власть постоянно держит контакт по этому поводу с мэрами городов и руководителями областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине "Зеркало недели"

"С 11 мая по всей стране введено смягчение карантина, но на местах есть возможность усиления его. Так выписан у нас закон, и это абсолютно нормально. Уже есть примеры, когда были усиленные меры. Ну, например, в городе Киеве не открываются торгово-развлекательные центры. Или в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это то, что является адаптивным карантином", – пояснил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса продлят, несмотря на уже начатое смягчение ограничений.

В то же время в регионах Украины введут адаптивный карантин – местные власти сами решать, где его усиливать, а где ослаблять.

В тех областях, где наихудшая ситуация с COVID-19, карантин будет продлен даже, когда его снимут по всей стране.

Всего запланировано пять этапов выхода из карантина в Украине. Первый этап стартовал 11 мая. С этого дня начали работать часть объектов индустрии красоты, открылись парки, скверы и зоны отдыха.

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