В Минздраве рассказали, что делать при появлении симптомов COVID-19

В Украине есть четкий стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19 с пошаговым алгоритмом. Его должны неукоснительно соблюдать все семейные врачи, поскольку государство позаботилось о финансировании лечения всех инфицированных лиц.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он призвал сообщать на специальные горячие линии о любых нарушениях установленной инструкции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что вы должны делать, когда у вас появляются симптомы коронавирусной болезни? Вы сразу должны обратиться к семейному врачу, с которым у вас заключен договор. Ваш семейный врач опрашивает вас, определяет ваши симптомы – подпадает ли эта клиническая картина именно под коронавирусную болезнь", – пояснил чиновник.

"Потом семейный врач должен, если у вас есть соответствующие симптомы, отправить к вам мобильную бригаду. Не отправлять вас в путешествие по каким-то лабораториям, которые вам могут сделать тестирование, а отправить к вам мобильную бригаду. У нас в стране они специально созданы. Эти бригады в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья, имеют тесты, соответствующие навыки", – подчеркнул он.

Затем уже по результатам тестирования, добавил Степанов, семейный врач должен определиться в зависимости от состояния пациента, что именно делать дальше. Если у инфицированного легкое течение болезни – его оставляют дома на самоизоляции. Если же состояние ухудшается – человек должен проинформировать об этом семейного врача.

"Это его обязанность – интересоваться вашим здоровьем. За это государство платит деньги. Если ваше состояние ухудшается, то семейный врач определяется с вашей госпитализацией. Кроме того, если у вас температура выше чем 38, вам трудно дышать – надо немедленно позвонить в 103 и рассказать о своих симптомах. Скорая вас должна отвезти в больницу. Не затягивайте, пожалуйста, этот процесс", – подчеркнул глава Минздрава.

"Именно такой алгоритм действий прописан в нашем стандарте. Если где-то что-то не действует или вам предлагают другой алгоритм, звоните в таком случае на соответствующие горячие линии департамента здравоохранения, местного самоуправления или Минздрава. Весь алгоритм действий по госпитализации, других мер полностью финансируется государством. Так же, как процесс лечения в условиях стационара", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов предупредил, что из-за стремительного роста госпитализаций с COVID-19 в Украине вскоре может начаться коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью. По его словам, если тенденция сохранится, то в государстве просто не хватит врачей и медперсонала.