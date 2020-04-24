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24 апреля • обновлено в 10:59
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В Минздраве рассказали, чему научились украинские врачи в Италии

1.6т
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В четверг, 23 апреля, 20 украинских врачей вернулись из Италии, где помогали бороться с пандемией коронавируса COVID-19. Там медики переняли методики лечения недуга, а также приобрели полезные навыки в организации работы с инфицированными пациентами в экстренных условиях.

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После выхода из обсервации они поделятся с коллегами опытом, который приобрели в эпицентре вспышки опасной болезни. Об этом на брифинге 24 апреля рассказал министра здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"20 наших сотрудников вернулись из Италии. Сейчас они проходят обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Все они здоровы, вернулись в хорошем настроении. Им очень благодарна итальянская сторона, они боролись за жизнь итальянцев в двух городах", – отметил он.

Украинские врачи в Италии

Украинские врачи в Италии

МВД

По словам Степанова, опыт, который украинские врачи привезли, будет очень ценным для Украины в борьбе со вспышкой инфекционной болезни.

"Мы уже имели возможность с ними пообщаться по телефону. Это подходы к лечению, схемы лечения, как они обращались с больными в зависимости от состояния, как организованы маршруты в больницах, какие меры карантина. Опыт, который они получили, 100% будет полезен для Украины и украинцев", – уверен министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Украины Владимир Зеленский отправил в Италию украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. На военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима украинских медиков встретили чиновники Италии со словами благодарности.

  • Видео встречи украинских медиков в Неаполе (Италия), которые отправились туда на помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, поразило сеть.

  • Две группы украинских врачей по 10 человек работали в городах Пезаро и Урбино.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Xoxлов с Италии депортировали. Пользы от них, только что от завывания щеневмерлы мухи дохнут.
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

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  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

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