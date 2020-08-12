В Минздраве раскритиковали российскую вакцину от COVID-19: не прошла все испытания

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко раскритиковал российскую вакцину от коронавируса.

На своей странице в Facebook, ссылаясь на данные ВОЗ, он заметил, что гонки по созданию вакцины не должны быть с пренебрежением безопасностью и эффективностью будущих вакцин.

Заместитель главы Минздрава отметил, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование.

"Сейчас Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях", – написал он.

Ляшко напомнил: разработка и клинические испытания вакцины – длительный, ресурсоемкий и высокотехнологичный процесс, который выдвигает очень высокие требования к производителям и научных учреждений, которые стремятся внедрить новинку на глобальном рынке.

"Не только ВОЗ, которая следит за достижениями в сфере биотехнологий во всем мире и сотрудничает как с разработчиками, так и с правительствами стран, а и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовала Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций – ограниченные данные по эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако ожидающих полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ", – отметил Ляшко.

Виктор Ляшко / Facebook

Виктор Ляшко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной. Так он объявил о регистрации первого в мире препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективный и формирует стойкий иммунитет к вирусу.

В то же время советник американского президента Келлиенн Конуэй заявила, что российская вакцина от коронавируса прошла очень мало клинических тестов, а ее одобрения без заключительной, третьей, фазы испытаний – безответственный шаг.