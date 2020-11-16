В Минздраве противников карантина призвали устраиваться на работу в больницы
В Министерстве здравоохранения считают, что украинским предпринимателям, выступающим против карантина выходного дня, стоит немного поработать в медучреждениях. Возможно, так они начнут придерживаться решения правительства.
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 16 ноября, который транслировался онлайн на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Чиновник предположила, что владельцы малого бизнеса, которые находятся на вынужденном простое, могут стать полезными в сфере здравоохранения Украины. Ведь, по ее словам, в больницах сегодня особо не хватает экономистов, бухгалтеров, слесарей и других техработников.
"Парад неподчинения карантину выходного дня во многом можно объяснить позицией мэров городов, которые о рейтинге заботятся больше, чем о здоровье горожан… Но давайте вместе укреплять медицину... нужны сильные и здоровые рабочие руки", – сказала Микичак, призвав предпринимателей таким образом помочь Минздраву закрыть вакансии.
Также замминистра главы ведомства подчеркнула, что решение о продлении ограничений, которые должны действовать в субботу и воскресенье, в стране примут после 30 ноября – когда будет видна эпидемиологическая картина по заболеваемости украинцев COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня. В частности, несогласие с постановлением Кабинета министров озвучили во Львове, Одессе, Ривне, Житомире, Краматорске, Луцке, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе, Днепре, Чернигове и Ивано-Франковске.
По всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством карантина в выходные.
Только за его первый день, 14 ноября, полицейские зарегистрировали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии. Он добавил, что местные власти по закону могут только усиливать карантинные меры, но не выполнять решение Кабмина они не имеют права.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил провести онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.