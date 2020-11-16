В Минздраве противников карантина призвали устраиваться на работу в больницы

В Министерстве здравоохранения считают, что украинским предпринимателям, выступающим против карантина выходного дня, стоит немного поработать в медучреждениях. Возможно, так они начнут придерживаться решения правительства.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 16 ноября, который транслировался онлайн на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник предположила, что владельцы малого бизнеса, которые находятся на вынужденном простое, могут стать полезными в сфере здравоохранения Украины. Ведь, по ее словам, в больницах сегодня особо не хватает экономистов, бухгалтеров, слесарей и других техработников.

"Парад неподчинения карантину выходного дня во многом можно объяснить позицией мэров городов, которые о рейтинге заботятся больше, чем о здоровье горожан… Но давайте вместе укреплять медицину... нужны сильные и здоровые рабочие руки", – сказала Микичак, призвав предпринимателей таким образом помочь Минздраву закрыть вакансии.

Также замминистра главы ведомства подчеркнула, что решение о продлении ограничений, которые должны действовать в субботу и воскресенье, в стране примут после 30 ноября – когда будет видна эпидемиологическая картина по заболеваемости украинцев COVID-19.

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