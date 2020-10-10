В Минздраве признали проблему с тестами на COVID-19 и сказали, как "выкручиваются"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал проблему с очередями на ПЦР-тестирование на коронавирус в Украине.

По его словам, ее решают, перебрасывая тесты из одной области в другую, где лаборатории более разгружены. Об этом глава Минздрава сообщил у себя в Facebook.

Степанов подчеркнул, что еще в начале апреля в Украине проводилось 200 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель составляет около 25-30 тысяч.

"За этот период было закуплено соответствующее оборудование, были найдены и обученные люди, которые работают на этом оборудовании. И мы имеем четкий план, как будем и впредь увеличивать количество ПЦР-тестирований. К декабрю выйдем на показатель не менее 50 000 тестов в сутки", – пообещал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине появится альтернатива ПЦР-тестированию на COVID-19. Это тесты на антиген, которые позволят увеличить количество проверок людей с подозрением на инфицирование.