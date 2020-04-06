Много системных нарушений: в Минздраве пригрозили опять закрыть все рынки в Украине

Работу рынков в Украине в период карантина запретят, если не будет никакой реакции на системные нарушения.

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Министерство здравоохранения и полиция анализирует эту ситуацию, заявил в эфире "Свободы слова" главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения", – отметил он.

Ляшко уточнил, что в течение понедельника-вторника полиция попробует реагировать, но в случае отсутствия эффекта будет решено закрыть рынки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав разрешил работу рынков в Украине при соблюдении условий карантина.

Напомним, что с 6 марта в стране ужесточен карантин, введенный из-за распространения коронавируса.

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