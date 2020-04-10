В Минздраве предупредили об опасности курения при коронавирусе

Виктория Довгань Общество 10:36, 10.04.2020 Обновлено: 10:37, 10.04.2020

Пациент, больной коронавирусом, особо тяжело переносит болезнь, если имеет такую вредную привычку, как курение.

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Серьезную опасность оно несет людям, которые имеют тяжелые осоложнения, как, например, пневмонию. Об этом на брифинге предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Курение
"Минск-новости"

"Табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнения, которые могут возникать от гриппа и гриппоподобных заболеваний. В том числе коронавирусной болезни. Особенно, когда присоединяется пневмония. Поэтому рекомендую всем воздержаться от этих вредных привычек", – призвал он украинцев.

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