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24 марта • обновлено в 14:04
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В Минздраве предупредили, что коронавирусом в Украине могут заразиться миллионы

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В Украине коронавирусом по разным оценкам могут заразиться от 200 тысяч человек до миллионов. Однако этого можно избежать, если соблюдать карантин.

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Такое заявление сделал в ходе брифинга 24 марта главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

Карантин в Украине

ТСН

"Мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах. Но все будет зависеть от того, как выполнять профилактические меры. Если будем придерживаться, то количество больных будет меньше, чем в расчетах", – отметил он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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