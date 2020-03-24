В Минздраве предупредили, что коронавирусом в Украине могут заразиться миллионы

В Украине коронавирусом по разным оценкам могут заразиться от 200 тысяч человек до миллионов. Однако этого можно избежать, если соблюдать карантин.
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Такое заявление сделал в ходе брифинга 24 марта главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Карантин в Украине
ТСН
"Мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах. Но все будет зависеть от того, как выполнять профилактические меры. Если будем придерживаться, то количество больных будет меньше, чем в расчетах", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ляшко также заявил, что благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.
Напомним, ранее Национальная академия наук Украины спрогнозировала, что при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий в Украине коронавирусом рискуют заболеть более 22 млн человек.
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