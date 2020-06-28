В Минздраве пояснили рост новых зараженных после смягчения карантина

В Украине после ослабления мер карантин начало расти количество новых зараженных COVID-19, потому что украинцы не соблюдали мер предосторожности.

Об этом на брифинге в воскресенье, 28 июня рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"В большинстве стран Европы кроме ослабления карантина, строго придерживались мер предосторожности. Это простые, но эффективные правила: в помещении нужно надевать маску, на улице или в магазине нужно соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком. Соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусом. Поэтому в Европе нет такого значительного роста новых больных после ослабления карантина", – пояснил глава Минздрава.

Также Степанов добавил, что в европейских странах строго контролируют соблюдение мер предосторожности, как со стороны владельцев заведения, так и контролирующих госорганов.

"Соблюдение эти простых правил позволит увидеть снижение числа новых зараженных коронавирусом", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждены 42 982 случая коронавирусной инфекции.