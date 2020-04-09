Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине так мало людей выздоровели от коронавируса.

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В эфире программы "Право на владу" он отметил, что 45 человек – это не мало, нужно учитывать динамику заболеваемости.

"Я бы не сказал, что это мало. Нужно понимать и отслеживать динамику нашей заболеваемости. Мы сейчас находимся на 15-м дне с момента, когда Украине перешагнула рубеж в более 100 случаев", – сказал Ляшко.

Он добавил, что необходимо два ПЦР-теста с определенным интервалом, чтобы удостовериться в отсутствии инфекции у людей, которые выздоровели.

"Все, кому был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, переходят в стадию выздоровления только после того, как им будет проведено два раза подряд ПЦР-теста (с интервалом в сутки), которые не покажут негативный результат", – сказал главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко заявил, что Украина готова проводить до 30 тысяч тестирований в неделю на коронавирус COVID-19, а во время второй волны этот показатель вырастет до 80 тысяч.

Напомним, что по данным на утро 9 апреля в стране от коронавируса выздоровели 45 человек.