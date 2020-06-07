В Минздраве пояснили, почему произошел всплеск коронавируса

В Министерстве здравоохранения считают, что увеличение количества заболеваемости коронавирусом в Украине вызвано тем, что граждане игнорируют карантинные меры.

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В частности, меры не соблюдаются во время пользования общественным транспортом, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", – отметили в Минздраве.

Также в ведомстве напомнили о правилах пассажирских перевозок во время действия карантина.

Правилах пассажирских перевозок в период карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 485 новых случаев коронавируса. Также 242 человека выздоровели и 11 скончались.

Общее количество зараженных в стране достигло 26 999, 12 054 человек вылечились и 788 умерли.