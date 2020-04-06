В Минздраве пояснили, почему не проводят массовые тесты на COVID-19

В Украине не проводят массового тестирования на коронавирус COVID-19, так как наша страна находится на раннем этапе эпидемии.

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Европа по развитию болезни опережает Украину на 15-20 дней, сообщил на брифинге в понедельник, 6 апреля, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сегодня рассматриваем сценарии, которые происходили в Италии, Испании, Франции. Если проанализировать количество тестирований, которые проводились в странах Европы в тот период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньше проводят тестирований, чем производилось в других странах", – отметил он.

COVID-19 в Украине

Ляшко добавил, что сейчас в Украине достаточное количество тестов для определения вируса.

"Сегодня мы имеем около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемным. Украина готова тестировать и тестировать. На выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований, чтобы обеспечить тестированием все случаи, какие только возможно", – пояснил он.

Ранее Ляшко рассказал, что в Украине изготовили около 20 тысяч ПЦР-тестов, которых хватит, чтобы провести два миллиона тестирований на наличие коронавируса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента заказал 2 миллиона украинских ПЦР-тестов для выявления коронавируса, которые начнут поставлять уже со середины следующей недели.

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