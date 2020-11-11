В Минздраве пояснили, как правильно лечиться от коронавируса дома

Лечиться от коронавирусной инфекции дома могут только пациенты с легким течением болезни.

Об этом 11 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что решение о медицинской помощи именно в домашних условиях принимает исключительно семейный врач, осуществляя при этом соответствующий мониторинг.

"Медицинские работники, врач или медицинская сестра, должны осуществлять постоянный контроль вашего текущего состояния и контактных лиц. Выбор метода контроля избирается индивидуально в зависимости от вашего состояния", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине сместились эпицентры COVID-19 – больше новых больных зафиксировали на Киевщине, Одесщине, Львовщине и Запорожье.