В Минздраве поставили точку в вопросе закупки российской вакцины от COVID-19 для украинцев

Юрий Сергиенко Общество 23:54, 21.10.2020 Обновлено: 00:07, 22.10.2020

В Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность закупки российской вакцины от коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, указанный продукт не проходил регистрацию и экспертизу в компетентных органах ряда стран.

В Минздраве пояснили, что регистрация лекарств в Украине проводится на основании заявления и результатов экспертизы, проведенной Государственным экспертным центром.

В то же время есть возможность проводить упрощенную регистрацию, но это касается лекарств, которые уже зарегистрированы в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.

"Сейчас заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак у указанном порядке ни от одного из указанных субъектов не поступало. Кроме того, этот продукт также не проходил экспертизу в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине. Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне", – пояснили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что Украина будет обеспечена вакцинами от коронавируса в рамках механизма COVAX, который объединяет более 180 стран.

"Украина вошла в список 92 определенных механизмом стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (Великобритания) та Novavax (США) бесплатно или по ценам, ниже рыночных", – отмечено в сообщении.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

За это предложение его жестко раскритиковали политические деятели. Досталось нардепу также от своей коллеги по фракции, которая назвала его "тупым ботинком".

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украину накроют сильные магнитные бури, пик придется на день выборов

В сети показали историческое фото насильственной депортации украинцев в Сибирь

Проверяла газовые счетчики и защищала "ДНР": что известно о "слуге" Грищенко, которая против второго тура выборов

В Харькове задержали антимайдановца "Топаза" и отпустили с новым подозрением

Зеленский поехал на Донбасс: посмотрите в глаза бойцам