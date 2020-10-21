В Минздраве поставили точку в вопросе закупки российской вакцины от COVID-19 для украинцев

В Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность закупки российской вакцины от коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, указанный продукт не проходил регистрацию и экспертизу в компетентных органах ряда стран.

В Минздраве пояснили, что регистрация лекарств в Украине проводится на основании заявления и результатов экспертизы, проведенной Государственным экспертным центром.

В то же время есть возможность проводить упрощенную регистрацию, но это касается лекарств, которые уже зарегистрированы в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.

"Сейчас заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак у указанном порядке ни от одного из указанных субъектов не поступало. Кроме того, этот продукт также не проходил экспертизу в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине. Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне", – пояснили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что Украина будет обеспечена вакцинами от коронавируса в рамках механизма COVAX, который объединяет более 180 стран.

"Украина вошла в список 92 определенных механизмом стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (Великобритания) та Novavax (США) бесплатно или по ценам, ниже рыночных", – отмечено в сообщении.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

За это предложение его жестко раскритиковали политические деятели. Досталось нардепу также от своей коллеги по фракции, которая назвала его "тупым ботинком".