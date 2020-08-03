В Минздраве озвучили правила выезда из "красных" карантинных зон

В Украине для перемещения из "красной" зоны карантина в "зеленую" сдавать тест на коронавирус (COVID-19) не нужно.

При этом работа общественного транспорта в "красной" зоне останавливается. Об этом на брифинге в понедельник, 3 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"То есть выехать из "красной" зоны можно только на личном транспорте, если внутри авто не больше пяти человек, исключая детей до 14 лет. При этом сдавать тест не надо", – пояснил глава Минздрава.

Отметим, что в Украине с 3 августа из-за роста кривой заболеваемости коронавирусом и в рамках адаптивного карантина в некоторых регионах точечно вернут жесткие ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что области Украины, попавшие под ту или иную эпидемическую зону, – "зеленую", "оранжевую", "желтую" или "красную" – не могут не принимать условий адаптивного карантина.