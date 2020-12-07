В Минздраве озвучили план начала вакцинации против COVID-19 в Украине

Уже в середине или в конце января Украина может получить первые поставки вакцины против коронавируса COVID-19. Сейчас государство ведет работу для решения этого вопроса в двух направлениях – в рамках механизма COVAX и через прямую закупку препаратов за средства госбюджета.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. По его словам, последняя дата подачи заявки на получение вакцин через COVAX – 7 декабря, и Украина уже сформировала ее. Благодаря этой инициативе, наше государство может обеспечить себя 8 млн доз, которые покроют необходимость в прививке для 4 млн граждан (ведь вакцинация осуществляется в два этапа).

При этом Кузин уточнил, что СOVAX может поставлять сразу несколько вакцин от различных производителей, впрочем как будет осуществляться распределение, пока никто сказать не может.

"COVAX говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должна получить страна. Это будет пробная стартовая партия, чтобы государство показало не только свои логистические способности, а чтобы мы могли проработать все логистические вопросы доставки вакцины, обеспечения холодовой цепи, кампанию по вакцинации и так далее", – пояснил специалист.

По его словам, если на этом этапе не возникнет никаких проблем, начнутся поставки следующих партий.

В то же время Украина уже договаривается с производителями вакцин напрямую, чтобы приобрести их продукцию за свой счет. На это в госбюджете предусмотрели 15 млрд грн. Кузин отметил, что такая вакцина может попасть к нам даже раньше, чем помощь COVAX.

Отдельно исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья остановился на холодовых режимах, установленных различными производителями вакцин. От этого также зависит, какими именно препаратами будут прививать украинцев и как эти препараты распределят. В частности, сейчас речь идет о таких холодовых режимах: -60...- 80 градусов, -20...- 40 и +2...+8 (последний является наиболее приемлемым для Украины).

"Мы провели аудит оборудования для перевозки каждого холодового режима. Такие данные у нас есть на уровне района. Поэтому, например, если у нас будет вакцина для хранения в +2...+8, то можем спустить на уровень района вакцину. Если -20...-40 – до уровня области", – отметил Кузин.

В случае, если Украина получит препараты, которые сохраняются только в очень низких температурах, процесс логистики на места будет осуществляться по особому алгоритму. Ведь такую вакцину можно хранить только на национальном уровне, где есть специальное оборудование. Уже из таких мест, объясняет медик, ее маленькими партиями будут возить в регионы.

Что касается групп населения, приоритетных в очереди на вакцинацию, то в первую очередь прививки будут получать медики и военные.

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