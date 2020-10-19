В Минздраве озвучили ограничение для работников офисов

В Министерстве здравоохранения призвали работодателей лишний раз не собирать работников на заседания оффлайн, а граждан – меньше посещать концерты и свадьбы, чтобы уберечься от заражения, в том числе и коронавирусом.

На этом во время брифинга 19 октября подчеркнула заместитель главы Минздрава Ирина Микичак, рассказывая о простых правилах личной инфекционной безопасности, которых должны придерживаться украинцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в оффлайн-режиме, то есть в живом формате", – отметила она.

По ее словам, каждый работодатель и руководитель предприятия должен организовывать работу таким образом, чтобы все те, кто могут работать дистанционно, так и делали.

"Любые собрание пытаться проводить с соблюдением дистанции и всех требований, которые касаются наших карантинных ограничений. И категорически прекратить пребывание на торжествах, концертах, свадьбах и т. д.", – добавила Микичак.

Она напомнила, что во время пандемии важно:

тщательно и часто мыть руки;

соблюдать дистанцию в 1,5 м;

носить маски везде, где есть большее количество людей, чем 2-3 (прежде всего, это касается закрытых помещений);

максимально избегать пребывания в тех помещениях, где есть скопление людей;

избегать общественного транспорта, больше ходить пешком.

Также Микичак напомнила о ключевых симптомах коронавируса и, в случае наличия каких-то из них, призвала украинцев оставаться дома и обязательно позвонить своему семейному врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине расширили "красную" зону карантина – с полуночи понедельника, 19 октября, десятки городов и регионов страны должны выполнять более жесткие противоэпидемические нормы и правила.