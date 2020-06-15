В Минздраве ответили, нужна ли обсервация по возвращению в Украину из Польши

При пересечении границы с Польшей во время карантина из-за COVID-19 обсервацию или самоизоляцию в Украине проходить не нужно.

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Об этом на брифинге 15 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что Польша входит в перечень стран "зеленой" зоны.

"Были внесены изменения в постановление правительства относительно пересечения границы. Мы делим страны на те, что входят в красную и зеленую зоны. В зеленую зону входят страны, в которых количество активных заболеваний составляет менее 40 на 100 тысяч населения. Красная зона – более, и не соответствуют нормам", – напомнил Степанов.

Украинско-польская граница

Министр добавил, что при возвращению граждан в Украину из стран "зеленой" зоны обязательно необходимо иметь страховку на случай инфицирования коронавирусной болезнью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на утро понедельника, 15 июня, в Украине официально подтверждены 31 810 случаев коронавирусной инфекции. Из них 656 были обнаружены за прошедшие сутки.