В Минздраве ответили на смерть преподавательницы в Житомире, которая заявляла о нехватке кислорода

В Житомире преподаватель Ольга Грабарь, которая умерла от коронавируса (COVID-19), находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя смерть украинки. По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

"Что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID-19, которую не удалось спасти нашим медработникам: она находилась в достаточно тяжелом состоянии в больнице, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии, находилась потом на аппарате ИВЛ, на высокопотоковом кислороде, была заинтубированная. Но, к сожалению, осложнение, которое дает вирус, кроме того, сопутствующие заболевания, которые были у этой женщины, не дали возможности спасти ей жизнь", – рассказал глава Минздрава.

При этом он заверил, что в Житомирской больнице №1, где скончалась женщина, есть достаточное количество кислорода и все пациенты получают надлежащее лечение.

"Минздрав сразу отреагировал, разобрался в ситуации. Сообщалось, что будто там не хватает кислорода и кислород дают не всем, не хватает кроватей с подведенным кислородом: на сегодняшний день в этой больнице кислородом обеспечены 106 кроватей. Кроме того, в больнице сейчас находятся 67 пациентов, которые нуждаются в кислороде и всем его подают", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире от COVID-19 умерла преподаватель университета Ольга Грабарь, которая накануне обращалась к власти из-за нехватки в больнице кислорода.

Позже в больнице Житомира № 1, где от COVID-19 умерла 39-летняя преподавательница, утверждали, что обеспечены достаточным количеством кислорода и причина смерти женщины не связана с этим.

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео на info@obozrevatel.com