В Минздраве описали три этапа коронавирусной болезни

Коронавирусная болезнь – это длительное заболевание, которое имеет в своем развитии несколько этапов.

Условно можно выделить три главных, рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская во время брифинга 22 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первый этап – это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют в основном практически здоровыми. По словам Голубовской, у 80% людей заболевание заканчивается на этой стадии и не развивается дальше.

"Это те люди, которые болеют не тяжело. В первой фазе должны наблюдаться пациенты из групп риска. Они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины", – отметила медик.

Однако существует от 10 до 30% случаев, когда заболевание переходит во вторую фазу. Длиться она может от одной до трех недель. Во время этого этапа врачи применяют все методы лечения, определенные в нормативных документах

"Со второй недели заболевания развивается самая тяжелая фаза, когда уже поражение органов и систем осуществляется нашей иммунной системой. Все наше лечение направлено на сдерживание этого "шторма" иммунной системы против своего же организма", – рассказала Голубовская.

Затем болезнь переходит в третью стадию – так называемый пост-ковидный симптом.

Врач также отметила, что новый тип коронавируса, который официально признан пандемией, не имеет ничего общего с вирусом гриппа.

Кроме этого, она предположила, что тяжелый период COVID-19 в стране утихнет или закончится примерно в марте следующего года. Инфекционист призвала украинцев помочь медикам справиться с пандемией – соблюдать карантинные правила, в том числе и тем, кто уже перенес вирус.

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