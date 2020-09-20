В Минздраве объявили о введении электронных рецептов в Украине

Министерство здравоохранения Украины разработало план перехода на электронный лекарственный рецепт.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, такие рецепты будут фиксироваться в системе, и можно будет четко проследить, каким врачом это выписано и нужно ли было выписывать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас разработан четкий алгоритм и план внедрения электронного рецепта в Украине, мы начали двигаться по этому плану", – отметил он.

По словам Степанова, по плану уже в 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты.

"В 2022 году мы собираемся сделать электронный рецепт на все антибиотики, то есть антибактериальную терапию, и в 2023 году – на все остальные рецептурные лекарственные средства", – заявил министр.

С 2023 года система должна заработать полностью, то есть все лекарственные средства, которые должны отпускаться по рецептам, будут отпускаться исключительно по электронным рецептам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписывания рецептов на лекарства.